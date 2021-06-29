Очевидцы инцидента утверждают, что девушка довольно долгое время блокировала проезд автомобилям и танцевала на капотах машин. За этим наблюдали десятки киевлян, которые прогуливались на Подоле.
Смотрите также В метро в Киеве нашли тело курьера "Ракеты"
Свидетели происшествия говорят, что женщина, скорее всего, находилась в состоянии наркотического опьянения.
После удара потерял сознание
- Инцидент произошел вечером 28 июня на Контрактовой площади. После блокировки проезда автомобилям женщина прыгнула на руки мужчине, который начал ее раскручивать.
- Во время этого импровизированного танца мужчина не удержал женщину и ударил ее головой о металлическое заграждение. Кроме того, он довольно серьезно ударился и сам.
- В результате инцидента мужчина потерял сознание.
Пострадавшим вызвали скорую. Впрочем, женщина отказалась от помощи медиков и ушла с места происшествия. О судьбе мужчины ничего не известно.
Смотрите видео падения женщины и мужчины на проезжей части Контрактовой площади в Киеве: