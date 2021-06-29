Очевидцы инцидента утверждают, что девушка довольно долгое время блокировала проезд автомобилям и танцевала на капотах машин. За этим наблюдали десятки киевлян, которые прогуливались на Подоле.

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Свидетели происшествия говорят, что женщина, скорее всего, находилась в состоянии наркотического опьянения.

После удара потерял сознание

Инцидент произошел вечером 28 июня на Контрактовой площади. После блокировки проезда автомобилям женщина прыгнула на руки мужчине, который начал ее раскручивать.

Во время этого импровизированного танца мужчина не удержал женщину и ударил ее головой о металлическое заграждение. Кроме того, он довольно серьезно ударился и сам.

В результате инцидента мужчина потерял сознание.

Пострадавшим вызвали скорую. Впрочем, женщина отказалась от помощи медиков и ушла с места происшествия. О судьбе мужчины ничего не известно.

Смотрите видео падения женщины и мужчины на проезжей части Контрактовой площади в Киеве: