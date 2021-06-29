В центре Киева мужчина крутил женщину на руках и ударил ее головой о заграждение: видео 18+

29 июня 2021 , 14:01
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ХК

Безумные развлечения молодой парочки на Контрактовой площади едва не закончились трагедией. В эпицентре происшествия оказались женщина и мужчина, которые, вероятно, находились под действием наркотических веществ.

Очевидцы инцидента утверждают, что девушка довольно долгое время блокировала проезд автомобилям и танцевала на капотах машин. За этим наблюдали десятки киевлян, которые прогуливались на Подоле.

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Свидетели происшествия говорят, что женщина, скорее всего, находилась в состоянии наркотического опьянения.

После удара потерял сознание

  • Инцидент произошел вечером 28 июня на Контрактовой площади. После блокировки проезда автомобилям женщина прыгнула на руки мужчине, который начал ее раскручивать.
  • Во время этого импровизированного танца мужчина не удержал женщину и ударил ее головой о металлическое заграждение. Кроме того, он довольно серьезно ударился и сам.
  • В результате инцидента мужчина потерял сознание.

Пострадавшим вызвали скорую. Впрочем, женщина отказалась от помощи медиков и ушла с места происшествия. О судьбе мужчины ничего не известно.

Смотрите видео падения женщины и мужчины на проезжей части Контрактовой площади в Киеве:

Автор: Олексій Чибісов