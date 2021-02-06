Правоохранители 6 февраля обнаружили в Киеве, на улице Сечевых Стрельцов подозрительный предмет. Сейчас движение по этой улице остановили.

О странной находке сообщила Патрульная полиция Киева. Из-за обнаруженного подозрительного предмета остановили движение по улице Сечевых Стрельцов, 17.

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Что известно о подозрительном предмете

На место уже вызвали специалистов. Кроме того, правоохранители охраняют этот участок улицы для безопасности местных жителей.

Пока других деталей о найденном предмете не сообщают.

Напомним, 1 февраля стало известно о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Пассажиров тогда не пускали в здание вокзала. Однако через час стало известно, что информация фейковая, а полиция задержала так называемого "минера".



В Киеве перекрыли движение по улице Сечевых Стрельцов / Фото Патрульной полиции

Нашли подозрительный предмет на улице Сечевых Стрельцов: смотрите карту