В центре Киева нашли подозрительный предмет: детали, фото с места
В центре Киева нашли подозрительный предмет / Телеграм патрульной полиции Киева
Правоохранители 6 февраля обнаружили в Киеве, на улице Сечевых Стрельцов подозрительный предмет. Сейчас движение по этой улице остановили.
Источник:Патрульная полиция Киева
О странной находке сообщила Патрульная полиция Киева. Из-за обнаруженного подозрительного предмета остановили движение по улице Сечевых Стрельцов, 17.
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Что известно о подозрительном предмете
На место уже вызвали специалистов. Кроме того, правоохранители охраняют этот участок улицы для безопасности местных жителей.
Пока других деталей о найденном предмете не сообщают.
В Киеве перекрыли движение по улице Сечевых Стрельцов / Фото Патрульной полиции
Нашли подозрительный предмет на улице Сечевых Стрельцов: смотрите карту
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