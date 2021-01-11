В центре Киева неизвестные отобрали у мужчины 200 тысяч долларов
На днях в Киеве 3 неизвестных совершили дерзкое ограбление 42-летнего жителя столицы. Инцидент произошел на улице Бульварно-Кудрявской.
Нападение на мужчину произошло возле пункта обмена валют, где пострадавший обменял 200 тысяч долларов. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.
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Действовали злоумышленники в дневное время.
Что известно об ограблении мужчины возле обменника в Киеве
- Когда 42-летний киевлянин возвращался к машине, к нему подъехали неизвестные на черном Volkswagen Passat.
- 3 мужчин выбежали из машины и начали избивать потерпевшего, после чего отобрали у него сумку с деньгами.
- Через несколько минут после нападения злоумышленники скрылись с места происшествия.
Человек, у которого забрали огромную сумму, пытался собственноручно преследовать нападавших, но догнать их не смог.
В полиции этот инцидент официально пока не прокомментировали.
Не единичный случай
Нападения на людей, которые обменивают крупные суммы, или снимают их в банковских учреждениях, случаются в Киеве фактически регулярно. Обычно за ними стоят работники финансовых структур, которые сообщают нападающим о клиентах, собирающихся получать деньги.
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