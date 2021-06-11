Из-за массовых мероприятий также изменится расписание движения общественного транспорта. В связи с этим патрульные полицейские и представители КГГА обратились к киевлянам с просьбой заранее спланировать свои маршруты.

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Кроме ограничений для движения транспорта, жители столицы столкнутся и с другими неудобствами. В частности, с 20:00 до 23:00 11 и 12 июня будут отключать наружное освещение на ряде улиц.

По каким улицам запретят движение в Киеве 11 и 12 июня

С 16:00 12 июня в столице ограничат движение транспорта на:

Софийской площади;

Малой Житомирской улице;

Владимирской улице (от Ирининской до Большой Житомирской);

Рыльском переулке.

Изменения движения общественного транспорта будут касаться только тех маршрутов, которые курсируют по этим улицам.

Где в Киеве будут отключать наружное освещение 11 и 12 июня

Как отметили в КГГА, с 20:00 до 23:00 представители коммунального предприятия "Киевгорсвет" частично отключат наружное освещение на:

Софийской площади;

Малой Житомирской улице;

Владимирской улице (от Ирининской до Большой Житомирской)

Рыльском переулке.

Без света улицы останутся для проведения монументальной световой проекции спектакля "Я – мечта...", которую создадут с использованием 3D-технологий.



Схема блокировки движения в центре Киева 11 и 12 июня / Иллюстрация патрульной полиции Киева