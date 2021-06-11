Из-за массовых мероприятий также изменится расписание движения общественного транспорта. В связи с этим патрульные полицейские и представители КГГА обратились к киевлянам с просьбой заранее спланировать свои маршруты.
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Кроме ограничений для движения транспорта, жители столицы столкнутся и с другими неудобствами. В частности, с 20:00 до 23:00 11 и 12 июня будут отключать наружное освещение на ряде улиц.
По каким улицам запретят движение в Киеве 11 и 12 июня
С 16:00 12 июня в столице ограничат движение транспорта на:
- Софийской площади;
- Малой Житомирской улице;
- Владимирской улице (от Ирининской до Большой Житомирской);
- Рыльском переулке.
Изменения движения общественного транспорта будут касаться только тех маршрутов, которые курсируют по этим улицам.
Где в Киеве будут отключать наружное освещение 11 и 12 июня
Как отметили в КГГА, с 20:00 до 23:00 представители коммунального предприятия "Киевгорсвет" частично отключат наружное освещение на:
- Софийской площади;
- Малой Житомирской улице;
- Владимирской улице (от Ирининской до Большой Житомирской)
- Рыльском переулке.
Без света улицы останутся для проведения монументальной световой проекции спектакля "Я – мечта...", которую создадут с использованием 3D-технологий.
Схема блокировки движения в центре Киева 11 и 12 июня / Иллюстрация патрульной полиции Киева