Из-за фестиваля: в центре Киева перекроют движение и будут отключать наружное освещение

11 июня 2021 , 23:01
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Патрульная полиция Киева

Из-за проведения фестиваля "Французская весна в Украине" правоохранители вынуждены перекрыть движение на нескольких улицах в центре Киева. Ограничения будут действовать как вечером 11 июня, так и 12 – с 16:00 до 23:00.

Из-за массовых мероприятий также изменится расписание движения общественного транспорта. В связи с этим патрульные полицейские и представители КГГА обратились к киевлянам с просьбой заранее спланировать свои маршруты.

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Кроме ограничений для движения транспорта, жители столицы столкнутся и с другими неудобствами. В частности, с 20:00 до 23:00 11 и 12 июня будут отключать наружное освещение на ряде улиц.

По каким улицам запретят движение в Киеве 11 и 12 июня

С 16:00 12 июня в столице ограничат движение транспорта на:

  • Софийской площади;
  • Малой Житомирской улице;
  • Владимирской улице (от Ирининской до Большой Житомирской);
  • Рыльском переулке.

Изменения движения общественного транспорта будут касаться только тех маршрутов, которые курсируют по этим улицам.

Где в Киеве будут отключать наружное освещение 11 и 12 июня

Как отметили в КГГА, с 20:00 до 23:00 представители коммунального предприятия "Киевгорсвет" частично отключат наружное освещение на:

  • Софийской площади;
  • Малой Житомирской улице;
  • Владимирской улице (от Ирининской до Большой Житомирской)
  • Рыльском переулке.

Без света улицы останутся для проведения монументальной световой проекции спектакля "Я – мечта...", которую создадут с использованием 3D-технологий.


Схема блокировки движения в центре Киева 11 и 12 июня / Иллюстрация патрульной полиции Киева

Автор: Олексій Чибісов