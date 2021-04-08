Инцидент произошел на днях в Печерском районе столицы, где в одной из жилищно-эксплуатационных компаний нетрезвый мужчина угрожал взорвать гранату Ф-1. Злоумышленника задержали.

Сообщение о человеке с гранатой поступило на горячую линии полиции. На место сразу же прибыли участковые офицеры полиции, взрывотехники и следователи. Нарушителя задержали. В результате инцидента никто не пострадал.

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Правоохранители квалифицировали поступок мужчины как хулиганство. За это его могут приговорить к 7 годам заключения.

Что известно об угрозе взрыва в центре Киева

Мужчина с гранатой в руках пришел к зданию ЖЭКа утром. Он говорил, что готов все взорвать.

Как выяснили правоохранители, граната у злоумышленника оказалась учебной. Ее отправили на экспертизу.

Задержанный находился в нетрезвом состоянии. Объяснить свои действия он не смог.

Следователи установили, что его уже осуждали за аналогичное преступление. В 2017 году он угрожал взрывом в больнице на улице Подвысоцкого.

Задержанный на Печерске уже совершал аналогичное преступление / Фото полиции Киева

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении преступления. На время следствия суд отпустил его под личное обязательство. Впрочем, фигурант производства должен носить электронный браслет.

Если мужчину признают виновным, служители Фемиды могут наказать его заключением на срок от 3 до 7 лет.