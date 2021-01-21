Авария с участием многих автомобилей произошла вечером 20 января на улице Бассейной возле Бессарабского рынка в Киеве. Первопричиной столкновения машин является коммунальный коллапс.

После прорыва водопровода на дороге, которая начинается сразу после небольшого спуска, образовался гололед, сообщает dtp.kiev.ua. Убрать ее коммунальщики, судя по всему не успели.

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Из-за льда несколько водителей потеряли управление машинами и не смогли избежать столкновений.

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Сначала столкнулись Mercedes, Ford, Hyundai и Mitsubishi. На достаточно узком участке дороги, который огородили парковочными столбиками, в условиях гололеда они не смогли разъехаться. Из-за особенностей условия участка, где произошла авария, двигались все участники аварии не быстро. Поэтому обошлось без пострадавших.

Увеличилось количество участников этой аварии за несколько минут. Во время объезда участка, где столкнулись машины, притерлись военный "ЗИЛ" и легковушка Renault.

На месте работали патрульные полицейские. Они будут выяснять, кто именно виноват в масштабном ДТП в центре столицы.



На Бассейной улице столкнулись 6 машин / Фото магнолии ТВ