Как отметили в ГСЧС Киева, спасатели потушили пожар в 17:25, через 12 минут после возгорания. Впрочем, машина получила серьезные повреждения.

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На месте происшествия работали 15 пожарных, а также следователи полиции.

Что известно о пожаре в Mercedes в центре Киева



Спасатели быстро потушили пожар / Фото dtp.kiev.ua

Как утверждают свидетели инцидента, возгорание произошло в передней части элитного и нового автомобиля.

Когда огонь охватил машину, ее водитель выбежал из салона и скрылся в неизвестном направлении.

Огонь пытались потушить с помощью огнетушителей очевидцы инцидента.

Кому именно принадлежала машина, неизвестно.



Водитель машины сбежал / Фото dtp.kiev.ua

Сейчас правоохранители пытаются выяснить, из-за чего именно возник пожар. По данным сообщества "Киев оперативный", некоторые прохожие говорят, что неизвестный попал в машину бутылкой с горючей смесью.

Если информация о преступлении подтвердится, полицейские квалифицируют инцидент как уничтожение чужого имущества.

Смотрите видео с места возгорания Mercedes возле офиса "Нафтогаза" в Киеве: