Под офисом "Нафтогаза": в центре Киева сгорел Mercedes, его владелец сбежал – видео
Источник:ГСЧС Киева
Серьезный пожар произошел на улице Богдана Хмельницкого в Киеве в 17:13 30 июня. Элитный Mersedes загорелся непосредственно во время движения. В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.
Как отметили в ГСЧС Киева, спасатели потушили пожар в 17:25, через 12 минут после возгорания. Впрочем, машина получила серьезные повреждения.
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На месте происшествия работали 15 пожарных, а также следователи полиции.
Что известно о пожаре в Mercedes в центре Киева
Спасатели быстро потушили пожар / Фото dtp.kiev.ua
- Как утверждают свидетели инцидента, возгорание произошло в передней части элитного и нового автомобиля.
- Когда огонь охватил машину, ее водитель выбежал из салона и скрылся в неизвестном направлении.
- Огонь пытались потушить с помощью огнетушителей очевидцы инцидента.
- Кому именно принадлежала машина, неизвестно.
Водитель машины сбежал / Фото dtp.kiev.ua
Сейчас правоохранители пытаются выяснить, из-за чего именно возник пожар. По данным сообщества "Киев оперативный", некоторые прохожие говорят, что неизвестный попал в машину бутылкой с горючей смесью.
Если информация о преступлении подтвердится, полицейские квалифицируют инцидент как уничтожение чужого имущества.
Смотрите видео с места возгорания Mercedes возле офиса "Нафтогаза" в Киеве: