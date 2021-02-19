В Киеве на переулке Тараса Шевченко 19 февраля сосулька повредила магазин. В результате падения льда, перед входом испорчено часть навесной конструкции, которая была пристроена над дверью.

К счастью, никто не пострадал. Но киевлян предостерегают – в столицу после морозов и снега идет тепло, а это означает, что необходимо осторожно передвигаться по улицам и держаться подальше от домов, ведь сосульки будут продолжать падать.

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В столице от них пострадали уже 4 человека.

Коммунальщики пытаются предотвратить такие случаи в Киеве и даже увеличили количество бригад для очистки кровель домов от ледяных нарастаний.