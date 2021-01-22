Авария произошла ночью 22 января на улице Владимирской в Киеве. Водитель службы такси Bolt не справился с управлением и выехал с дороги на пешеходную зону.

На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции. Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua. Смотрите также Во Львове водитель повалил электроопору и сбежал, оставив свое авто: его разыскивает полиция Водитель машины не получил серьезных травм. Что известно об аварии с участием такси на Владимирской в Киеве

Водитель службы такси вылетел с дороги / Фото dtp.kiev.ua Авария произошла ночью возле красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над машиной из-за того, что заснул за рулем.

Skoda Fabia при этом крайне серьезно пострадала. Из-за касательного столкновения со столбом у нее полностью разрушена левая сторона машины. Нарушил ли в самом деле таксист правила дорожного движения, будут выяснять следователи. Если водителя Bolt признают виновным, ему грозит штраф.

В результате аварии тяжелых травм никто не получил / Фото dtp.kiev.ua