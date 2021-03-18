Чрезвычайная ситуация произошла днем 16 марта на бульваре Тараса Шевченко. Предприниматель нашел объявление об обмене валют якобы в официальном пункте. Вследствие этого мужчина остался без 82 тысяч долларов.

По предварительным данным, потерпевший нашел выгодное предложение по обмену валюты и договорился с "кассиром" о дате и времени приезда.

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Чтобы мужчина не заподозрил ничего криминального, злоумышленник обустроил якобы "настоящий" пункт обмена валют, с вывеской и всеми подобными атрибутами.

Что известно о похищении более 2 миллионов гривен у предпринимателя в Киеве

Произошло преступление вблизи от отеля Hilton Kyiv. Когда бизнесмен прибыл в обменник, он передал "кассиру" сумку с 82 тысячами долларов.

Когда же "работник обменного пункта" забрал деньги, он пообещал вынести 2 миллиона 200 тысяч гривен, однако исчез.

Дозвониться злоумышленнику обманутый не смог, поэтому обратился в полицию.

Правоохранители выяснили, что обменник был фальшивым и специально оборудованным для того, чтобы кассир мог сбежать с деньгами клиента.

По факту преступления следователи открыли уголовное производство. Впрочем, пока личность причастного к совершению махинации правоохранители не установили.

Обратите внимание! Аферы с фейковыми пунктами обмена валют не являются чем-то новым. В течение 2017 – 2018 годов в Киеве обманули не менее 20 человек. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, правоохранители советуют пользоваться услугами банков или проверенных точек обмена.