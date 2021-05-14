Согласно данным КГГА, авария произошла из-за прорыва трубы тепло– и водоснабжения. Это привело к провалу асфальта на выезде из дома и масштабному потопу по всей Пушкинской улице.
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Сейчас коммунальщики пытаются устранить повреждения теплосети.
4 дома остались без горячей воды
Кипяток вытекал из дыры в асфальте / Фото Укринформа
- Очередной коммунальный коллапс произошел в Шевченковском районе столицы около 9:00. Горячая вода из трубы размыла землю и пробила асфальтовое покрытие.
- Почти 2 часа после этого кипяток вытекал по улице и заливал мостовую тротуара и асфальт дороги грязью.
- Работники Киевтеплоэнерго были вынуждены отключить от снабжения горячей воды 4 дома.
- В 10:55 аварийная бригада локализовала место повреждения. Ремонтные работы продолжаются.
Вода залила всю улицу / Фото Укринформа
Трубопровод, на котором произошла авария, был проложен еще в 1951 году. С тех пор никаких замен конструкций на этом участке коммунальщики не делали.
Смотрите видео потопа на улице Пушкинской в Киеве: