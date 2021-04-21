На огромной скорости: в центре Киева велосипедистка снесла девушку-пешехода – видео
Жесткая авария произошла днем 20 апреля в Шевченковском районе Киева. Женщина, которая ехала по тротуару, на полной скорости снесла девушку-пешехода.
Источник:Киев оперативный
На месте происшествия работали медики скорой и следователи. Правоохранители будут выяснять все обстоятельства ДТП. По факту происшествия открыли уголовное производство о нарушении правил дорожного движения, которые привели к аварии.
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По предварительным данным, ПДД нарушила владелица велосипеда. С квалификацией ее нарушения полицейские разберутся только после того, как медики оценят степень тяжести травм пострадавшей.
Что известно об аварии с участием велосипедистки в Киеве
- ДТП произошло на перекрестке улиц Прорезная и Гринченко.
- Судя по видео аварии, велосипедистка ехала по тротуару на большой скорости.
- Женщина при этом стояла и разговаривала со знакомым.
- За секунду до столкновения мужчина пытался оттянуть женщину, но не успел.
- Велосипедистка снесла девушку и упала на нее. От удара пострадавшая получила достаточно серьезные травмі. Ее пришлось госпитализировать.
Травмы получила и велосипедистка, которая полетела на асфальт через руль.
Смотрите видео сбивания велосипедисткой девушки-пешехода:
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