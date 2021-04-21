Жесткая авария произошла днем 20 апреля в Шевченковском районе Киева. Женщина, которая ехала по тротуару, на полной скорости снесла девушку-пешехода.

На месте происшествия работали медики скорой и следователи. Правоохранители будут выяснять все обстоятельства ДТП. По факту происшествия открыли уголовное производство о нарушении правил дорожного движения, которые привели к аварии.

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По предварительным данным, ПДД нарушила владелица велосипеда. С квалификацией ее нарушения полицейские разберутся только после того, как медики оценят степень тяжести травм пострадавшей.

Что известно об аварии с участием велосипедистки в Киеве

ДТП произошло на перекрестке улиц Прорезная и Гринченко.

Судя по видео аварии, велосипедистка ехала по тротуару на большой скорости.

Женщина при этом стояла и разговаривала со знакомым.

За секунду до столкновения мужчина пытался оттянуть женщину, но не успел.

Велосипедистка снесла девушку и упала на нее. От удара пострадавшая получила достаточно серьезные травмі. Ее пришлось госпитализировать.

Травмы получила и велосипедистка, которая полетела на асфальт через руль.

Согласно правилам дорожного движения, ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам могут только дети до 7 лет и под присмотром взрослых. Поэтому, кроме непосредственно сбивания пешехода владелица велосипеда еще и двигалась там, где велосипедистам нельзя.

Смотрите видео сбивания велосипедисткой девушки-пешехода: