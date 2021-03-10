Авария, которая могла привести к трагическим последствиям, произошла вечером 10 марта на Владимирской улице в Киеве. Элитный Lexus выехал с дороги, пронесся по тротуару и оказался в клумбе возле дома.

К счастью, на момент выезда внедорожника с проезжей части на тротуар рядом не было никого из пешеходов.

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Так, в результате аварии никто не пострадал. Кроме кошелька водителя Lexus, которому придется ремонтировать свою машину.

Что известно о ДТП с участием Lexus в центре Киева

В результате чего произошла авария, пока неизвестно.

По предварительным данным, у мужчины, который был за рулем автомобиля, признаки опьянения отсутствуют.

Серьезных повреждений здание не получило. Лишь некоторые из мраморных плит треснули.

У Lexus пострадал передний бампер.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Патрульные составляют протокол в отношении водителя по статье о нарушении правил дорожного движения, которые привели к ДТП.

Инспекторы будут пытаться установить все обстоятельства происшествия. Если суд признает мужчину виновным в совершении аварии ему грозит 340 гривен штрафа или даже лишение права управления автомобилем на срок от 6 месяцев до года.



Водитель Lexus якобы был трезвым / Фото "Киева оперативного"