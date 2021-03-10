В центре Киева водитель на Lexus выехал с дороги и врезался в дом: фото
Авария, которая могла привести к трагическим последствиям, произошла вечером 10 марта на Владимирской улице в Киеве. Элитный Lexus выехал с дороги, пронесся по тротуару и оказался в клумбе возле дома.
Источник:Киев оперативный
К счастью, на момент выезда внедорожника с проезжей части на тротуар рядом не было никого из пешеходов.
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Так, в результате аварии никто не пострадал. Кроме кошелька водителя Lexus, которому придется ремонтировать свою машину.
Что известно о ДТП с участием Lexus в центре Киева
- В результате чего произошла авария, пока неизвестно.
- По предварительным данным, у мужчины, который был за рулем автомобиля, признаки опьянения отсутствуют.
- Серьезных повреждений здание не получило. Лишь некоторые из мраморных плит треснули.
- У Lexus пострадал передний бампер.
Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Патрульные составляют протокол в отношении водителя по статье о нарушении правил дорожного движения, которые привели к ДТП.
Инспекторы будут пытаться установить все обстоятельства происшествия. Если суд признает мужчину виновным в совершении аварии ему грозит 340 гривен штрафа или даже лишение права управления автомобилем на срок от 6 месяцев до года.
Водитель Lexus якобы был трезвым / Фото "Киева оперативного"
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