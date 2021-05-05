На месте происшествия работали следователи и медики скорой. Врачи осмотрели пострадавшего и оказали ему первую помощь. Однако из-за сильного кровотечения мужчину пришлось госпитализировать.
Смотрите также В Харькове Lexus протаранил авто копов и Mazda: двум водителям сообщили о подозрении
Скорее всего, жизнь курьеру спас защитный шлем.
Что известно об аварии с участием курьера Glovo в Киеве
Водитель "немца" не пропустил курьера / Фото dtp.kiev.ua
- Владелец легковушки, как утверждают свидетели инцидента, поворачивал фактически через 3 полосы. Делать это запрещают правила дорожного движения.
- Когда иномарка почти начала пересекать полосу для движения общественного транспорта, в нее влетел мопед.
- От удара пилот вылетел из-за руля и пробил головой заднее стекло автомобиля.
От смерти курьера спас шлем / Фото dtp.kiev.ua
Как квалифицировали событие правоохранители, пока неизвестно.
Смотрите видео с места столкновения курьера Glovo и Audi в центре Киева: