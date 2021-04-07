Инцидент произошел утром 6 апреля в центре Киева возле торгового центра Arena City. Неизвестный мужчина напал на иностранца, с которым случайно встретился в месте активных тусовок столицы.

О преступлении правоохранители узнали от самого потерпевшего. Гражданин Великобритании и Северной Ирландии сам вызвал патрульных, и сообщил о нападении с применением оружия.

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Через некоторое время злоумышленник уже находился в наручниках.

Что известно о стрельбе в центре Киева

Согласно показаниям потерпевшего, к нему без всяких на то причин начал проявлять агрессию незнакомец..

Возмутитель спокойствия достал пистолет и выстрелил иностранцу в ногу, после чего скрылся.

Патрульные быстро установили, где находится стрелок, и задержали его.

Следователи, прибывшие на место происшествия, квалифицировали поступок задержанного как хулиганство с использованием оружия. Представители прокуратуры Киева уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Был ли ранен пострадавший, и из чего стрелял подозреваемый, правоохранители не сообщили.