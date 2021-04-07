В центре Киева возле Arena City мужчина подстрелил иностранца
Инцидент произошел утром 6 апреля в центре Киева возле торгового центра Arena City. Неизвестный мужчина напал на иностранца, с которым случайно встретился в месте активных тусовок столицы.
Источник:Прокуратура Киева
О преступлении правоохранители узнали от самого потерпевшего. Гражданин Великобритании и Северной Ирландии сам вызвал патрульных, и сообщил о нападении с применением оружия.
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Через некоторое время злоумышленник уже находился в наручниках.
Что известно о стрельбе в центре Киева
- Согласно показаниям потерпевшего, к нему без всяких на то причин начал проявлять агрессию незнакомец..
- Возмутитель спокойствия достал пистолет и выстрелил иностранцу в ногу, после чего скрылся.
- Патрульные быстро установили, где находится стрелок, и задержали его.
Следователи, прибывшие на место происшествия, квалифицировали поступок задержанного как хулиганство с использованием оружия. Представители прокуратуры Киева уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.
Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Был ли ранен пострадавший, и из чего стрелял подозреваемый, правоохранители не сообщили.
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