Требовали деньги за несуществующие долги: в центре Киева задержали банду иностранцев – видео
Спецоперацию с участием бойцов КОРДа провели вечером 29 апреля правоохранители в Печерском районе Киева. Полицейские задержали членов группировки, которые оказались гражданами других стран.
По данным следователей, злоумышленники занимались вымогательством денег у иностранцев и лиц без гражданства. Мужчины якобы применяли физическую силу в отношении пострадавших, а также угрожали их семьям.
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Вымогателей задержали после получения ими денег.
Положили лицом в пол
- Следователи полиции отслеживали злоумышленников и дождались, пока они завершили свое преступление.
- Когда же правоохранители задокументировали факт получения денег, за дело взялись спецназовцы.
- Бойцы КОРДа подбежали к помещению, откуда вышли подозреваемые и положили их лицом в пол.
Задержанными оказались граждане одной из стран кавказского региона. Полицейские говорят, что фигуранты уголовного производства выявляли иностранцев и говорили им о необходимости возврата несуществующего долга. Злоумышленники угрожали семьям пострадавших, а в случае отказа применяли физическое насилие.
Обоим мужчинам уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Вскоре суд будет избирать им меры пресечения. Прокуроры будут просить о содержании под стражей.
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Смотрите видео задержания иностранцев в Киеве:
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