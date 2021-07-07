Сердечко вместо круга: в центре Киева заметили необычный светофор – фото

Появление светофора, который вместо обычного красного круга показывает сердце, заметили жители Киева утром 7 июля. Необычное устройство появилось на перекрестке улиц Крещатик и бульвара Тараса Шевченко.

Сердечки радуют водителей, когда на светофоре включается запрещающий сигнал. Как долго будет работать подобное устройство, неизвестно.

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Также не понятно, то ли светофор на этом месте заменили новым работники коммунальных предприятий, или же появление сердечек – дело киевлян.

Ранее такой светофор уже устанавливали

Пока неизвестно, будет ли находиться довольно милый светофор на Бессарабке и дальше, или его демонтируют.

В июле 2019 года прибор с сердечками уже устанавливали, но коммунальщики сразу же его снесли. Мотивировали они это тем, что конструкция не соответствовала стандартам.

Официальной реакции на новое появление светофора ни от полицейских, ни от представителей местной власти, пока нет.

Никаких изменений к техническим требованиям для светофоров и другим средствам организации движения с 2019 года не принимали. Так, прибор, который вместо красного круга показывает любые другие фигуры, должен быть заменен.