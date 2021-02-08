В центре Киева женщина дважды протаранила одну и ту же машину: эпичное видео
В центре Киева женщина дважды въехала в одну и ту же машину / Скриншот из видео
Довольно странное ДТП произошло днем 8 февраля в Печерском районе Киева. Водитель внедорожника Toyota совершила сразу две аварии за 5 минут.
Источник:Патрульная полиция Киева
Нарушительницу правил дорожного движения могут оштрафовать на 340 гривен, а также лишить права управления авто на 6 месяцев или год.
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Для этого суд должен признать ее виновной в совершении аварии.
Вернулась к машине и врезалась еще раз
- Как утверждают инспекторы патрульной полиции, ДТП произошло на пересечении улиц Новогоспитальной и Евгения Коновальца.
- Водитель Toyota не соблюла безопасную дистанцию и въехала в другую Toyota, которая двигалась впереди.
- Владелица первого "японца" вышла из машины, но через несколько минут вернулась в авто и снова влетела в ту самую Toyota.
- На этот раз поврежденных автомобилей стало уже больше. Toyota, которую вытолкнула женщина, зацепила Lexus и Chevrolet.
- На нарушительницу правил дорожного движения составили административный протокол. Сама владелица машины объяснила, что после первой аварии "растерялась".
Смотрите видео двойного ДТП в Киеве:
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