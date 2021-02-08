Довольно странное ДТП произошло днем 8 февраля в Печерском районе Киева. Водитель внедорожника Toyota совершила сразу две аварии за 5 минут.

Нарушительницу правил дорожного движения могут оштрафовать на 340 гривен, а также лишить права управления авто на 6 месяцев или год.

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Для этого суд должен признать ее виновной в совершении аварии.

Вернулась к машине и врезалась еще раз

Как утверждают инспекторы патрульной полиции, ДТП произошло на пересечении улиц Новогоспитальной и Евгения Коновальца.

Водитель Toyota не соблюла безопасную дистанцию и въехала в другую Toyota, которая двигалась впереди.

Владелица первого "японца" вышла из машины, но через несколько минут вернулась в авто и снова влетела в ту самую Toyota.

На этот раз поврежденных автомобилей стало уже больше. Toyota, которую вытолкнула женщина, зацепила Lexus и Chevrolet.

На нарушительницу правил дорожного движения составили административный протокол. Сама владелица машины объяснила, что после первой аварии "растерялась".

Смотрите видео двойного ДТП в Киеве: