Помогать ему пришлось врачам и спасателям. Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место инцидента, выяснили, что обвал плиты перекрытия произошел на первом этаже многоэтажки.

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Пострадавший в результате этого оказался в подвальном помещении. У него была сломана нога.

Сопротивлялся спасателям



Спасатели передали пострадавшего медикам / Фото dtp.kiev.ua

ЧП произошло на улице Бульварно-Кудрявская, 45Б. Спасатели о нем узнали в 11:09.

Доставать потерпевшего ГСЧСники решили непосредственно из подвала. Для этого им пришлось срезать замок на двери.

После этого 47-летнего мужчину на носилках вынесли из помещения и передали врачам.

По данным паблика dtp.kiev.ua, пострадавший находился не в совсем трезвом состоянии и оказывал сопротивление как спасателям, так и медикам.



Мужчина провалился в подвал вместе с частью плиты / Фото dtp.kiev.ua

Жителя квартиры, где произошел инцидент, пришлось госпитализировать для оказания помощи.

По неподтвержденной информации, пол в ванной комнате жилья мужчины находился в аварийном состоянии очень давно.