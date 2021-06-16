В центре Киева в жилом доме произошел обвал пола: фото

16 июня 2021 , 15:48
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ГСЧС Киева

ЧП произошло в Шевченковском районе Киева 16 июня около 11:00. Мужчина, который находился в ванной комнате, получил травму из-за частичного обвала пола.

Помогать ему пришлось врачам и спасателям. Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место инцидента, выяснили, что обвал плиты перекрытия произошел на первом этаже многоэтажки.

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Пострадавший в результате этого оказался в подвальном помещении. У него была сломана нога.

Сопротивлялся спасателям


Спасатели передали пострадавшего медикам / Фото dtp.kiev.ua

  • ЧП произошло на улице Бульварно-Кудрявская, 45Б. Спасатели о нем узнали в 11:09.
  • Доставать потерпевшего ГСЧСники решили непосредственно из подвала. Для этого им пришлось срезать замок на двери.
  • После этого 47-летнего мужчину на носилках вынесли из помещения и передали врачам.
  • По данным паблика dtp.kiev.ua, пострадавший находился не в совсем трезвом состоянии и оказывал сопротивление как спасателям, так и медикам.


Мужчина провалился в подвал вместе с частью плиты / Фото dtp.kiev.ua

Жителя квартиры, где произошел инцидент, пришлось госпитализировать для оказания помощи.

По неподтвержденной информации, пол в ванной комнате жилья мужчины находился в аварийном состоянии очень давно.

Автор: Олексій Чибісов