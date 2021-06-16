В центре Киева в жилом доме произошел обвал пола: фото

ЧП произошло в Шевченковском районе Киева 16 июня около 11:00. Мужчина, который находился в ванной комнате, получил травму из-за частичного обвала пола.
Помогать ему пришлось врачам и спасателям. Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место инцидента, выяснили, что обвал плиты перекрытия произошел на первом этаже многоэтажки.
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Пострадавший в результате этого оказался в подвальном помещении. У него была сломана нога.
Сопротивлялся спасателям
Спасатели передали пострадавшего медикам / Фото dtp.kiev.ua
- ЧП произошло на улице Бульварно-Кудрявская, 45Б. Спасатели о нем узнали в 11:09.
- Доставать потерпевшего ГСЧСники решили непосредственно из подвала. Для этого им пришлось срезать замок на двери.
- После этого 47-летнего мужчину на носилках вынесли из помещения и передали врачам.
- По данным паблика dtp.kiev.ua, пострадавший находился не в совсем трезвом состоянии и оказывал сопротивление как спасателям, так и медикам.
Мужчина провалился в подвал вместе с частью плиты / Фото dtp.kiev.ua
Жителя квартиры, где произошел инцидент, пришлось госпитализировать для оказания помощи.
По неподтвержденной информации, пол в ванной комнате жилья мужчины находился в аварийном состоянии очень давно.