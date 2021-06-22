В храмовой лавочке отметили, что киоск открыли еще несколько месяцев назад. Сейчас прибыль – еще небольшая. В то же время все полученные деньги тратят на закупку еды для бездомных граждан.
Заметьте Более трети украинцев являются прихожанами ПЦУ, тогда как к Онуфрию ходят менее 30%
Цель – популяризировать раскопки нашего храма, который сейчас находится в процессе возрождения. Его называли "Киевский Иерусалим",
– рассказали в лавочке.
Сейчас на раскопках проводят экскурсии. Чтобы приглашать туда людей, посреди улицы открыли киоск. Потом решили: чтобы сотрудник храма не сидел там просто так, можно продавать кофе.
Постоянного баристы пока нет. В то же время уже вскоре им станет один из местных священников. По словам церковников, это привычная европейская практика, когда у священников есть другая работа.
Представители храма рассказали, что кофе у них очень вкусный, а цены не кусаются.
В то же время в киоске опровергли информацию об открытии сети таких кофеен. Этот киоск – единственный и уникальный.
Ассортимент кофейни
- Сейчас в ассортименте "Храмовых лакомств и кофе" есть эспрессо, американо, капучино и латте.
- Кроме того, можно приобрести имбирное печенье, которое выпекает матушка одного из священников.
- В жару людям бесплатно предлагают холодную воду.
- В кафе отметили, что воду в кофемашину заливают качественную и очищенную.
Кофейня "Храмовые лакомства и кофе": смотрите видео