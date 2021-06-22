В храмовой лавочке отметили, что киоск открыли еще несколько месяцев назад. Сейчас прибыль – еще небольшая. В то же время все полученные деньги тратят на закупку еды для бездомных граждан.

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Цель – популяризировать раскопки нашего храма, который сейчас находится в процессе возрождения. Его называли "Киевский Иерусалим",

– рассказали в лавочке.

Сейчас на раскопках проводят экскурсии. Чтобы приглашать туда людей, посреди улицы открыли киоск. Потом решили: чтобы сотрудник храма не сидел там просто так, можно продавать кофе.

Постоянного баристы пока нет. В то же время уже вскоре им станет один из местных священников. По словам церковников, это привычная европейская практика, когда у священников есть другая работа.

Представители храма рассказали, что кофе у них очень вкусный, а цены не кусаются.

В то же время в киоске опровергли информацию об открытии сети таких кофеен. Этот киоск – единственный и уникальный.

Ассортимент кофейни

Сейчас в ассортименте "Храмовых лакомств и кофе" есть эспрессо, американо, капучино и латте.

Кроме того, можно приобрести имбирное печенье, которое выпекает матушка одного из священников.

В жару людям бесплатно предлагают холодную воду.

В кафе отметили, что воду в кофемашину заливают качественную и очищенную.

Обратите внимание! Информация о церковной кофейне получила огласку в июне 2021 года. Тогда местная жительница опубликовала в соцсети фотографию киоска. Пользователи сети сразу заинтересовались заведением.

Кофейня "Храмовые лакомства и кофе": смотрите видео