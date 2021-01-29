Джерело: 24 канал

Попри цілодобову роботу комунальників, дороги столиці не можна назвати безпечними. Через це водіям доводиться знижувати швидкість, що й призводить до погіршення рівня заторів.

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Фактично по всьому Правому берегу утворилися вкрай серйозні корки. Аналогічна ситуація спостерігається й на Лівому, однак там рівень заторів трошки менший. Крім цього, стоять автівки на всіх в'їздах до столиці.

Де у Києві утворилися затори зранку 29 січня:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Бульвар Перова;

Проспект Романа Шухевича;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Проспект Лобановського;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Вулиця Жилянська;

Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Вулиця Велика Васильківська;

Вулиця Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандери.



Де у Києві 28 січня затори / Скриншот Google Maps

Зверніть увагу! За прогнозами синоптиків, у Києві сніжитиме майже весь наступний тиждень. Крім того, у четвер очікуються дощі при мінусовій температурі. Так що вкрай складна ситуація на дорогах спостерігатиметься досить довго.