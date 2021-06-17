В Чернобыль вернулась птица-призрак: фото

В Чернобыльский заповедник вернулись птицы-призраки или как их еще называют козодой. Они активны ночью, поэтому их появление или исчезновение всегда неожиданность.

Интересно, что самки козодоя, чтобы отвлечь от своего гнезда с яйцами, могут притворяться ранеными. А еще у этих птиц довольно своеобразное пение.

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Ночные создания

Козодой (Caprimulgus europaeus) – обычная гнездовая птица Чернобыльского заповедника. Первых птиц, которые весной вернулись из теплых краев, наблюдали в конце апреля – начале мая.

Они активны ночью: питаются насекомыми, которых ловят в воздухе. Часто этих необычных пернатых можно наблюдать на дорогах. У птиц, подсвеченных фарами авто, на расстоянии хорошо видно "рубиновый" глаз.

Живет не на деревьях

Поселяется козодой на открытых участках – пожарищах, залежах, полянах, опушке леса. Гнездо, в котором всегда два яйца, размещает на земле.

Птица имеет серовато-бурую окраску, которая хорошо маскирует его среди опавших листьев, кусков коры или хвороста.

Гнездо трудно найти

Найти гнездо козодоя очень трудно. Обычно, птица взлетает с кладки почти из-под ног, когда человек подходит очень близко.

Охотясь на насекомых, козодой неожиданно, как призрак, появляется из темноты и также неожиданно исчезает.

Улетают козодои в августе-сентябре. Некоторые птицы задерживаются до начала октября.