За последние дни полиция задержала 14 незаконных туристов, которые решили отпраздновать Новый год в зоне отчуждения – в Чернобыле. Искатели приключений прибыли туда из разных уголков Украины. Всех их оштрафовали.

Туристы незаконно проникли на территорию зоны, минуя контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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Откуда туристы приехали в Чернобыль

Возле отселенного города Припять полицейские обнаружили пятерых искателей экстремального туризма. Ими оказались 23-летний и 36-летний жители Винницкой области, 29-летний киевлянин, 20-летний житель Житомирской области и 20-летний одессит.

Похоже, что этот мужчина собрался ночевать в зоне отчуждения / Фото Нацполиции

Кроме того, девятерых туристов-экстремалов из Киева правоохранители обнаружили вблизи сел Полесское, Мартыновичи и возле КПП "Чернобыль-2". Самому старшему из них 32 года, а младшему – 20.

Что им за это будет

В отношении всех нарушителей полицейские составили протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Административные материалы направлены в суд.