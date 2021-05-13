Это представители оленевых, которых в зоне отчуждения меньше, чем других видов этой семьи. Чаще всего там можно увидеть лосей и собственно оленей.

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Любят позировать

Так отмечают зоологи. Впрочем, они постоянно попадают на фотографии.

В фотоловушки грациозные и тонконогие сарны попадают частенько. На камеру животные либо пасутся, либо резвятся, либо настороженно прислушиваются к звукам вокруг,

– пишут в пресс-службе заповедника.

Косули очень быстрые

Исследователи животных рассказали, что на косуль в лесу охотится даже лиса, не говоря уже о волке или рыси. И единственный способ спасения этих животных от хищников – бегство.

Кстати, фотографии с фотоловушек предоставили в организации "Полесье – дикая природа без границ". Они установлены на территории Чернобыльского заповедника.