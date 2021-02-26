В Чернобыльской зоне готовятся к хранению отходов с украинских станций, что переделывают в России. Отработанное ядерное топливо будут привозить обратно.

Это предусмотрено соглашением между правительствами Украины и РФ, которое было подписано еще в 1993 году.

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Представители Государственного агентства по управлению зоной отчуждения надеются, что весной состоятся тендеры на строительство хранилища.

В марте начнем открывать тендерные предложения, в начале лета объявим победителя и начнем заключать сделки,

– сказал первый заместитель председателя Агентства Андрей Пляцко.

Он также добавил, что хранилище будет принимать остеклованные высокоактивные радиоактивные отходы.

Агентство еще в апреле прошлого года утвердило проект строительства хранилища для хранения высокоактивных радиоактивных отходов, которые будут возвращать из России после переработки отработанного ядерного топлива из украинских атомных станций.

Хранилище будет гарантировать радиационную безопасность, уверяют чиновники. Оно будет рассчитано на 100 лет.