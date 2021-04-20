На окраинах заброшенного села Бенивка, что в Чернобыльской зоне, заметили орла-карлика. Эта птица занесена в Красную книгу.

Редкого орла удалось сфотографировать научному сотруднику Чернобыльского заповедника Сергею Домашевскому. Он выложил фотографию в Фейсбуке.

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Село, кстати, расположено в 10 километрах от ЧАЭС.

Вчера был плодотворный день. Нашел новое гнездо черного аиста и увидел впервые в зоне отчуждения орла-карлика. Если присутствием черного аиста в Полесье никого не удивишь, то орел-карлик — редкость,

– написал Сергей Домашевский.

Он также добавил, что вероятно птица бродячая.

Орел-карлик – самый маленький орел в мире. Его вес 600-900 граммов. Птица занесена в Красную книгу Украины. Основными причинами сокращения численности орла-карлика называют уменьшение площадей старых лесов, незаконный отстрел и уменьшение численности сусликов как главного объекта питания.