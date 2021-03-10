В Чернобыльской зоне заметили замечательных лошадей Пржевальского. Фотографу удалось сделать красивые кадры.

Фотографии лошадей показали в фейсбуке на странице Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Автор фотографий Станислав Гуменюк.

Что известно о лошадях Пржевальского

Лошади Пржевальского это подвид дикой лошади, названный в честь своего первооткрывателя – путешественника Николая Пржевальского. В 20-м веке был истреблен в естественной среде, но сохранился в зоопарках, после чего состоялось его возвращение в природу.

Это единственный вид диких лошадей, существующих на свободе, а также единственный представитель ряда лошадей в дикой фауне Украины.