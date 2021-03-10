В Чернобыльской зоне живут невероятные лошади Пржевальского: фото
В Чернобыльской зоне заметили замечательных лошадей Пржевальского. Фотографу удалось сделать красивые кадры.
Источник:24 канал
Фотографии лошадей показали в фейсбуке на странице Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника.
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Автор фотографий Станислав Гуменюк.
Что известно о лошадях Пржевальского
Лошади Пржевальского это подвид дикой лошади, названный в честь своего первооткрывателя – путешественника Николая Пржевальского. В 20-м веке был истреблен в естественной среде, но сохранился в зоопарках, после чего состоялось его возвращение в природу.
Это единственный вид диких лошадей, существующих на свободе, а также единственный представитель ряда лошадей в дикой фауне Украины.
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