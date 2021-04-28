После феерической защиты нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой кандидатской диссертации на сайте КГГА появилась электронная петиция с предложением изменения названия проспекта Науки.

Автор петиции Владислав Дулапчий с иронией отметил, что переименование проспекта в честь "известного ученого" Кивы поможет молодому поколению понимать важность образования в жизни каждого украинца. Сейчас петиция собрала 113 подписей.

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Для того, чтобы ее официально рассмотрели чиновники, инициативу должны поддержать 10 тысяч киевлян.

Скандал продолжается

Петиция №10566 "Переименование проспекта Науки на проспект имени Ильи Кивы" появилась на сайте электронных петиций 28 апреля.

Переименование проспекта Науки на проспект имени известного ученого, кандидата наук по государственному управлению, Ильи Кивы, поможет каждому школьнику и студенту, понимать важность высшего образования в жизни каждого человека, каждого жителя нашей прекрасной страны Украина – объяснил появление петиции автор.

Появление такого предложения фактически продолжило скандал вокруг защиты диссертации одиозным депутатом от ОПЗЖ. В знак протеста против признания Кивы ученым свои дипломы сожгли два настоящих ученых.

Кроме того, Общественный совет обратился в Министерство образования и науки с призывом обратить внимание на нарушения во время защиты диссертации Кивы.

При этом научного руководителя Кивы Владимира Гурковского, который помогал депутату с кандидатской работой, уволили с работы.

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Что известно о защите Кивой кандидатской диссертации