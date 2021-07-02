Согласно материалам уголовного производства, исполняющий обязанности председателя сельского совета похитил значительную часть средств, выделенных на капитальный ремонт дороги. Ему инкриминируют совершение служебного подлога, а также присвоение имущества должностным лицом в особо крупных размерах.

Смотрите также СМИ подозревают представителя ЕБРР Магалецкого в коррупции на строительстве Житомирской окружной

Если суд признает подозреваемого виновным, ему грозит до 3 лет заключения.

Подделывал акты приемки выполненных работ

Правоохранители определили, что исполняющий обязанности председателя сельского совета в Васильковском районе использовал поддельные документы.

Злоумышленник якобы подписывал акты приема выполненных работ с завышенными объемами строительства. Кроме того, фактически никакого капремонта дороги подрядчики не сделали.

Деньги фигурант производства якобы присвоил себе.

Проходит ли в уголовном производстве еще кто-то, кроме исполняющего обязанности председателя сельсовета, в прокуратуре Киевской области не сообщили. Также не понятно, применяли ли в отношении чиновника меру пресечения.