На ремонте дорог: чиновника из Киевщины будут судить за кражу 480 тысяч бюджетных гривен

Работники Обуховской окружной прокуратуры Киевской области направили обвинительный акт в отношении руководителя одного из сельских советов. Мужчина, по данным следователей, похитил 480 тысяч бюджетных гривен, которые должны были пойти на ремонт дорог.

Согласно материалам уголовного производства, исполняющий обязанности председателя сельского совета похитил значительную часть средств, выделенных на капитальный ремонт дороги. Ему инкриминируют совершение служебного подлога, а также присвоение имущества должностным лицом в особо крупных размерах.

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Если суд признает подозреваемого виновным, ему грозит до 3 лет заключения.

Подделывал акты приемки выполненных работ

Правоохранители определили, что исполняющий обязанности председателя сельского совета в Васильковском районе использовал поддельные документы.

Злоумышленник якобы подписывал акты приема выполненных работ с завышенными объемами строительства. Кроме того, фактически никакого капремонта дороги подрядчики не сделали.

Деньги фигурант производства якобы присвоил себе.

Проходит ли в уголовном производстве еще кто-то, кроме исполняющего обязанности председателя сельсовета, в прокуратуре Киевской области не сообщили. Также не понятно, применяли ли в отношении чиновника меру пресечения.