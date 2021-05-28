Материалы направили в Печерский районный суд Киева 28 мая. Когда состоится первое заседание – пока неизвестно.

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Более о подозрении

Следователи установили, что в 2018 году между "Киевавтодором" и частной фирмой заключили договор на приобретение 2-х мобильных автономных снегоплавильных машин.

Техника Trecan тогда обошлась бюджету в 32,4 миллиона гривен.

Тогда подозреваемый был главным механиком и членом тендерного комитета.

По данным прокуратуры, он действовал вопреки интересам "Киевавтодора".

В частности, мужчина не провел надлежащего мониторинга цен на указанное оборудование.

Поэтому он сформировал заявку на приобретение снегоплавильных машин по завышенным ценам.

Эксперты установили, что вследствие этого, бюджету нанесли ущерб в 2,6 миллиона гривен.

Какое наказание грозит

Мужчину будут судить за нарушение статьи о служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия. Максимальное наказание по ней – от 2 до 5 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В Киеве 12 и 13 мая обыскали помещение основных коммунальных учреждений Киева. В частности, правоохранители были в Департаменте градостроительства, Киевзеленстрое, Киевском институте земельных отношений, Спецжилфонде, Киевавтодоре, в департаментах земельных ресурсов и социальной политики и в Киевгорсвете. Впоследствии пришли и в Киевский электровагоноремонтный завод.