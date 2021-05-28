Чиновника "Киевавтодор" будут судить: завышал цены техники

Киевская прокуратура направила в суд материалы дела, где фигурирует чиновник "Киевавтодора". Его подозревают в том, что он закупил снегоплавильные машины по завышенным ценам.
Материалы направили в Печерский районный суд Киева 28 мая. Когда состоится первое заседание – пока неизвестно.
К теме Хищение средств бюджета Киева: ГФС расследует 9 уголовных производств
Более о подозрении
- Следователи установили, что в 2018 году между "Киевавтодором" и частной фирмой заключили договор на приобретение 2-х мобильных автономных снегоплавильных машин.
- Техника Trecan тогда обошлась бюджету в 32,4 миллиона гривен.
- Тогда подозреваемый был главным механиком и членом тендерного комитета.
- По данным прокуратуры, он действовал вопреки интересам "Киевавтодора".
- В частности, мужчина не провел надлежащего мониторинга цен на указанное оборудование.
- Поэтому он сформировал заявку на приобретение снегоплавильных машин по завышенным ценам.
- Эксперты установили, что вследствие этого, бюджету нанесли ущерб в 2,6 миллиона гривен.
Какое наказание грозит
Мужчину будут судить за нарушение статьи о служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия. Максимальное наказание по ней – от 2 до 5 лет тюрьмы.Обратите внимание! В Киеве 12 и 13 мая обыскали помещение основных коммунальных учреждений Киева. В частности, правоохранители были в Департаменте градостроительства, Киевзеленстрое, Киевском институте земельных отношений, Спецжилфонде, Киевавтодоре, в департаментах земельных ресурсов и социальной политики и в Киевгорсвете. Впоследствии пришли и в Киевский электровагоноремонтный завод.