Сотрудники полиции и прокуратуры разоблачили на горячем чиновника Киевской облгосадминистрации. Злоумышленник получил от предпринимателя 10 тысяч долларов.

По данным следствия, задержанным оказался заместитель начальника одного из управлений Киевской ОГА, который ранее занимал должность в Антимонопольном комитете Украины. За немалую взятку, в 10 тысяч долларов, злоумышленник обещал договориться с бывшим коллегой о не наложении штрафа на предпринимателя.

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Если суд признает подозреваемого виновным, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о задержании чиновника из Киевской ОГА



Чиновника задержали во время получения им взятки / Фото Львовской областной прокуратуры

Следователи выяснили, что чиновник согласился получить деньги от представителя бизнеса, который, вероятно, нарушил антимонопольное законодательство.

Для избежания ответственности предприниматель должен был уплатить задержанному 10 тысяч долларов. Чиновник за это собирался воздействовать на представителя Западного межобластного территориального отделения АМКУ.

Действия злоумышленника квалифицировали как получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Разоблачили злоумышленника правоохранители Львовской области. Где именно он получал деньги, неизвестно.

Сейчас чиновнику уже сообщили о подозрении. Вскоре суд будет избирать для него меру пресечения.



У злоумышленника изъяли всю сумму взятки / Фото Львовской областной прокуратуры