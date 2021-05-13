В результате правоохранители сообщили о подозрении 3 действующим и 4 бывшим чиновникам. Об этом решении проинформировали 13 мая.

Предыстория Обыски в Киеве: прокуратура пришла в Департамент соцполитики КГГА

Что известно о результатах обысков

Санкционированные обыски проводили у:

  • заместителя директора Департамента соцполитики;
  • главного специалиста отдела;
  • заведующего сектором;
  • у бывшего начальника отдела Департамента соцполитики.

Правоохранители изъяли документы и черновые записи. Этого хватило, чтобы сообщить служащим о подозрении.

О схеме служащих в КГГА: детали

  • Эти чиновники создали схему, по которой заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам.
  • Надбавка на цену составляла свыше 106%.
  • Это привело к убыткам на сумму более 13,5 млн гривен.
  • Полицейские установили, что каждый из участников "схемы" выполнял свою роль. Например, координация действий, обеспечение подписи под договорами, разработка "нужной" тендерной документации.

Какая ответственность предусмотрена законом

Служащим инкриминируют присвоение имущества в особо крупном размере группой лиц путем злоупотребления служебным положением.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.