В результате правоохранители сообщили о подозрении 3 действующим и 4 бывшим чиновникам. Об этом решении проинформировали 13 мая.
Предыстория Обыски в Киеве: прокуратура пришла в Департамент соцполитики КГГА
Что известно о результатах обысков
Санкционированные обыски проводили у:
- заместителя директора Департамента соцполитики;
- главного специалиста отдела;
- заведующего сектором;
- у бывшего начальника отдела Департамента соцполитики.
Правоохранители изъяли документы и черновые записи. Этого хватило, чтобы сообщить служащим о подозрении.
О схеме служащих в КГГА: детали
- Эти чиновники создали схему, по которой заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам.
- Надбавка на цену составляла свыше 106%.
- Это привело к убыткам на сумму более 13,5 млн гривен.
- Полицейские установили, что каждый из участников "схемы" выполнял свою роль. Например, координация действий, обеспечение подписи под договорами, разработка "нужной" тендерной документации.
Какая ответственность предусмотрена законом
Служащим инкриминируют присвоение имущества в особо крупном размере группой лиц путем злоупотребления служебным положением.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.