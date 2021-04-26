Работники прокуратуры Киева сообщили о подозрении 5 работникам компании "Киевгаз", которые, по данным следствия, виноваты в том, что в доме на Позняках взорвался газ.

Еще одному фигуранту производства о подозрении собираются объявить заочно. Поскольку он еще в августе 2020 года бежал в оккупированную территорию и находится на Луганщине.

Смотрите также Взрыв на Позняках: все 40 семей наконец получат новое жилье

Следственные действия по уголовному делу еще продолжаются, однако вскоре правоохранители могут их закончить.

Нарушение правил безопасности при проверке счетчиков

Во время судебной экспертизы установили, что в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1 взрыв произошел из-за нарушений, которые якобы допустили работники "Киевгаза".

В частности инженеры нарушили пункты "Правил безопасности систем газоснабжения" и "Кодекса газораспределительных систем" во время установки технологической перемычки в газопровод вместо счетчика газа. Это привело к утечке и взрыву.

Правоохранители утверждают, что за нарушение должны отвечать первый заместитель председателя правления АО "Киевгаз", 3 главных инженера Управления эксплуатации газового хозяйства, а также руководитель службы охраны труда "Киевгаза". Еще один фигурант производства скрывается от следствия.

Инкриминируют подозреваемым нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.

Прокуроры вручили должностным лицам "Киевгаза" ходатайство об избрании меры пресечения. Обвинители будут настаивать, чтобы их обязали круглосуточно находиться дома и носить электронные браслеты.

Если фигурантов производства признают виновными, им грозит до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на 3 года после увольнения.

Взрыв на Позняках произошел 21 июня 2020 года. Несколько этажей жилого дома обрушились. В результате инцидента погибли 5 человек. Еще 3 травмировались. Подъезд, где взорвался газ, ремонту не подлежит. Конструкции уже почти полностью разобрали.