Взрыв на Позняках: объявили подозрение чиновникам "Киевгаза", один из фигурантов сбежал
Работники прокуратуры Киева сообщили о подозрении 5 работникам компании "Киевгаз", которые, по данным следствия, виноваты в том, что в доме на Позняках взорвался газ.
Источник:Прокуратура Киева
Еще одному фигуранту производства о подозрении собираются объявить заочно. Поскольку он еще в августе 2020 года бежал в оккупированную территорию и находится на Луганщине.
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Следственные действия по уголовному делу еще продолжаются, однако вскоре правоохранители могут их закончить.
Нарушение правил безопасности при проверке счетчиков
- Во время судебной экспертизы установили, что в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1 взрыв произошел из-за нарушений, которые якобы допустили работники "Киевгаза".
- В частности инженеры нарушили пункты "Правил безопасности систем газоснабжения" и "Кодекса газораспределительных систем" во время установки технологической перемычки в газопровод вместо счетчика газа. Это привело к утечке и взрыву.
- Правоохранители утверждают, что за нарушение должны отвечать первый заместитель председателя правления АО "Киевгаз", 3 главных инженера Управления эксплуатации газового хозяйства, а также руководитель службы охраны труда "Киевгаза". Еще один фигурант производства скрывается от следствия.
- Инкриминируют подозреваемым нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.
Прокуроры вручили должностным лицам "Киевгаза" ходатайство об избрании меры пресечения. Обвинители будут настаивать, чтобы их обязали круглосуточно находиться дома и носить электронные браслеты.
Если фигурантов производства признают виновными, им грозит до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на 3 года после увольнения.
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