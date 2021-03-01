Двух чиновников, подозреваемых в совершении коррупционного преступления, задержали с поличным 28 февраля. Задержали их во время получения второй части взятки в 4 тысячи долларов. Свою "работу" они оценили в 8.

По данным следствия, должностные лица требовали и получили деньги от посредника. Деньги они получали за незаконную сделку с разрешениями.

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Теперь им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о взяточниках из Деснянской райгосадминистрации



Злоумышленников задержали во время получения транша взятки / Фото полиции Украины

Как утверждают в полиции, руководители двух отделов РГА требовали от предпринимателя 8 тысяч долларов за предоставление ему разрешения на установку зарядных устройств для электрокаров на паркингах.

Сначала чиновники получили через посредника 2 тысячи долларов.

Во время передачи второго транша в 4 тысячи их задержали сотрудники управления стратегических расследований полиции в Киеве, а также следователи Подольского управления.

Еще 2 тысячи злоумышленники якобы должны были получить уже после подписания договоров на установку оборудования.

Вскоре задержанным объявят о подозрении в получении взятки должностными лицами в особо крупных размерах.



Чиновники Деснянской РГА стали фигурантами производства из-за взятки / Фото полиции Украины