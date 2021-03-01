Руководители отдела Деснянской РГА в Киеве попались на взятке в 8 тысяч долларов: фото
Двух чиновников, подозреваемых в совершении коррупционного преступления, задержали с поличным 28 февраля. Задержали их во время получения второй части взятки в 4 тысячи долларов. Свою "работу" они оценили в 8.
Источник:Полиция Украины
По данным следствия, должностные лица требовали и получили деньги от посредника. Деньги они получали за незаконную сделку с разрешениями.
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Теперь им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Что известно о взяточниках из Деснянской райгосадминистрации
Злоумышленников задержали во время получения транша взятки / Фото полиции Украины
- Как утверждают в полиции, руководители двух отделов РГА требовали от предпринимателя 8 тысяч долларов за предоставление ему разрешения на установку зарядных устройств для электрокаров на паркингах.
- Сначала чиновники получили через посредника 2 тысячи долларов.
- Во время передачи второго транша в 4 тысячи их задержали сотрудники управления стратегических расследований полиции в Киеве, а также следователи Подольского управления.
- Еще 2 тысячи злоумышленники якобы должны были получить уже после подписания договоров на установку оборудования.
Вскоре задержанным объявят о подозрении в получении взятки должностными лицами в особо крупных размерах.
Чиновники Деснянской РГА стали фигурантами производства из-за взятки / Фото полиции Украины
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