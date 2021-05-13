По данным следствия, к крышеванию незаконной деятельности могут быть причастны работники КГГА и бывший нардеп. Ежемесячно они получали от 5 до 7 миллионов гривен нелегальных доходов.

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В рамках расследования работники СБУ провели обыски в квартирах и домах фигурантов производства.

Вероятно причастен соратник Кличко



Ежемесячно злоумышленники получали огромные средства / Фото прокуратуры Киева

В прокуратуре говорят, что чиновники организовали систематическое вымогательство денег у владельцев торговых точек в подземных переходах. Бизнесмены при этом незаконно арендовали участки в переходах.

В состав группировки входят около 20 человек. Среди них – бывший нардеп, действующие и экс-депутаты КГГА.

Сделка стала возможной благодаря тому, что в 2012 году Киев передал в пользование "инвесторам" 228 подземных пешеходных переходов в Шевченковском, Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Предприниматели должны были ремонтировать и убирать подземные пешеходные переходы, но при этом получили право бесконтрольно устанавливать торговые точки без каких-либо ограничений.

Одним из таких инвесторов в 2012 году стал депутат Киевсовета и председатель одной из постоянных комиссий, который якобы контролировал значительное количество фирм, которые сдавали эти торговые площади в субаренду. По данным СМИ, им является председатель исполнительного комитета партии "Удар" и бывший нардеп Артур Палатный.



Сотрудники СБУ изъяли более 350 тысяч долларов / Фото прокуратуры Киева

Все договоры признаны незаконными

Когда в 2016 году Верховный суд признал практически все инвестиционные договоры мнимыми и направленными на сокрытие сделок по аренде объектов коммунального имущества.

С тех пор организаторы группировки якобы начали потребовать и получать деньги от представителей бизнеса, которые осуществляли розничную торговлю в переходах. Каждый месяц они собирали от арендаторов плату и обеспечивали возможность их работы благодаря незаконному подключению к электросетям коммунальных предприятий. С каждой точки ежемесячно должны были платить от 10 до 15 тысяч гривен.

МАФы должны были демонтировать, но запрет на это якобы лоббировал сам Палатный.

Во время обысков работники СБУ изъяли документы и деньги – около 350 тысяч долларов. Большую часть этих средств нашли у бывшего нардепа.

12 мая, когда в рамках уголовного дела продолжались обыски, в переходах станций метро "Арсенальная" и "Лыбидская" начался демонтаж торговых точек.



МАФы, которые якобы крышевал соратник Кличко, частично демонтировали / Фото прокуратуры Киева