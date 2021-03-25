Полицейские Киевской области разоблачили чиновников, которые якобы незаконно передали большой земельный участок частным предпринимателям для строительства жилых домов.

Правоохранители не говорят, о каком именно населенном пункте идет речь, однако на опубликованных фотографиях видны документы, относящиеся к генплану села Лебедевка Вышгородского района Киевской области. По данным следствия, сделку чиновники провели в 2020 году.

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Начали что-то строить на участке, получили застройщики, неизвестно.

Продали участок лесного фонда

По данным следователей, должностные лица сельского совета злоупотребляли служебным положением и фактически продали 10 гектаров леса бизнесменам. При этом в законах прописан запрет передачи в частную собственность земель лесного фонда.

Полицейские провели ряд обысков в кабинетах и ​​домах фигурантов дела. Следователи изъяли документацию, подтверждающую незаконную передачу земли.

Полицейские задержали должностных лиц, которые продали 10 гектаров земли / Фото полиции Киевской области

Сколько денег получили чиновники за сделку, в полиции не говорят.

Руководству сельсовета, которое причастно к преступлению, инкриминируют злоупотребление служебным положением и служебный подлог. Если суд признает их вину, чиновникам грозит от 3 до 6 лет заключения с запретом занимать определенные должности на 3 года после освобождения. Также злоумышленников могут оштрафовать на сумму от 8,5 до 17 тысяч гривен.