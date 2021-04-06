Читайте "Отче наш", – Кличко объяснил, что грозит медицинской системе Киева
Виталий Кличко подчеркнул, что городские власти Киева сознательно объявили локдаун и ограничения передвижения транспортом. Ведь это единственный путь, которым можно обеспечить разрыв цепи передачи инфекции.
Источник:"Свобода слова" на ICTV
По словам городского головы, во многих странах сейчас вводят такие ограничения. И ограничения в столице Украины еще сравнительно мягкие.
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Почему в Киеве ввели транспортные ограничения
Есть два способа, как можно остановить инфекцию – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.
- Первый – это вакцинация.
- Второй – разорвать цепь передачи инфекции.
Поэтому мы сделали так, что только те люди, которые влияют на жизнеобеспечение города, имеют возможность передвигаться по городу (в общественном транспорте – 24 канал),
– сказал мэр.
И добавил, что городская власть раздала 500 тысяч пропусков:
- "Это прежде всего медики, военные, полиция, рабочие с предприятий водоснабжения, тепло- и электроснабжения".
Почему власти приходится принимать непопулярные решения
Виталий Кличко обратился к киевлянам с призывом:
- "Пожалуйста, оставайтесь дома. Если есть возможность работать удаленно – пожалуйста, сделайте это".
- "Если есть возможность уйти в отпуск – сделайте это".
Я понимаю, что сытый голодного не поймет, и здоровый больного также не поймет. Но сегодня ситуация в городе критическая. Больницы наши полные, реанимации полные, ежедневно умирают 40 – 50 человек,
– рассказал городской голова.
"Наша задача – защитить жизнь и здоровье людей. Это моя личная ответственность как городского головы", – подчеркнул он. И пояснил:
- "Мы вынуждены принимать непопулярные решения – ведь так советуют специалисты, и только так мы можем разорвать цепь заболевания".
Напомним С 5 апреля в Киеве действуют усиленные противоэпидемические мероприятия
Что будет, если медицинская система Киева не выдержит
Кличко предостерег, что власти могут ввести в Киеве комендантский час, если ситуация с распространением коронавируса в столице повлечет медицинский коллапс.
- При этом мэр "надеется, что до этого не дойдет", и Киев "сможет удержать ситуацию".
- "Но, к сожалению, сегодня эта ситуация крайне сложная", – уточнил он. А может стать еще хуже.
Когда человек, который сейчас нас смотрит, обратится к врачам, а те скажут: "Простите, мы вам не можем помочь. Лечитесь дома, выживайте. Читайте "Отче наш",
– так объяснил мэр, что грозит Киеву.
По его словам, городская власть не хочет этого допустить, почему и вводит жесткие ограничения. И они еще даже не такие жесткие, как во многих других странах, где действует строгий комендантский час и большие штрафы за нарушения.
- "Я хочу, чтобы все осознали: только от нас зависит, насколько жесткими будут ограничения", – подытожил Виталий Кличко.
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