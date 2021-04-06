Виталий Кличко подчеркнул, что городские власти Киева сознательно объявили локдаун и ограничения передвижения транспортом. Ведь это единственный путь, которым можно обеспечить разрыв цепи передачи инфекции.

По словам городского головы, во многих странах сейчас вводят такие ограничения. И ограничения в столице Украины еще сравнительно мягкие.

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Почему в Киеве ввели транспортные ограничения

Есть два способа, как можно остановить инфекцию – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Первый – это вакцинация.

Второй – разорвать цепь передачи инфекции.

Поэтому мы сделали так, что только те люди, которые влияют на жизнеобеспечение города, имеют возможность передвигаться по городу (в общественном транспорте – 24 канал),

– сказал мэр.

И добавил, что городская власть раздала 500 тысяч пропусков:

"Это прежде всего медики, военные, полиция, рабочие с предприятий водоснабжения, тепло- и электроснабжения".

Почему власти приходится принимать непопулярные решения

Виталий Кличко обратился к киевлянам с призывом:

"Пожалуйста, оставайтесь дома. Если есть возможность работать удаленно – пожалуйста, сделайте это".

"Если есть возможность уйти в отпуск – сделайте это".

Я понимаю, что сытый голодного не поймет, и здоровый больного также не поймет. Но сегодня ситуация в городе критическая. Больницы наши полные, реанимации полные, ежедневно умирают 40 – 50 человек,

– рассказал городской голова.

"Наша задача – защитить жизнь и здоровье людей. Это моя личная ответственность как городского головы", – подчеркнул он. И пояснил:

"Мы вынуждены принимать непопулярные решения – ведь так советуют специалисты, и только так мы можем разорвать цепь заболевания".

Напомним С 5 апреля в Киеве действуют усиленные противоэпидемические мероприятия

Что будет, если медицинская система Киева не выдержит

Кличко предостерег, что власти могут ввести в Киеве комендантский час, если ситуация с распространением коронавируса в столице повлечет медицинский коллапс.

При этом мэр "надеется, что до этого не дойдет", и Киев "сможет удержать ситуацию".

"Но, к сожалению, сегодня эта ситуация крайне сложная", – уточнил он. А может стать еще хуже.

Когда человек, который сейчас нас смотрит, обратится к врачам, а те скажут: "Простите, мы вам не можем помочь. Лечитесь дома, выживайте. Читайте "Отче наш",

– так объяснил мэр, что грозит Киеву.

По его словам, городская власть не хочет этого допустить, почему и вводит жесткие ограничения. И они еще даже не такие жесткие, как во многих других странах, где действует строгий комендантский час и большие штрафы за нарушения.

"Я хочу, чтобы все осознали: только от нас зависит, насколько жесткими будут ограничения", – подытожил Виталий Кличко.