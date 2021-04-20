На околицях покинутого села Бенівка, що у Чорнобильській зоні, помітили орла-карлика. Цей птах занесений до Червоної книги.

Рідкісного орла вдалось сфотографувати науковому співробітнику Чорнобильського заповідника Сергію Домашевському. Він виклав світлину у фейсбуці.

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Село, до речі, розташоване за 10 кілометрів від ЧАЕС.

Вчора був плідний день. Знайшов нове гніздо чорного лелеки та побачив вперше у зоні відчуження орла-карлика. Якщо присутністю чорного лелеки в Поліссі нікого не здивуєш, то орел-карлик — рідкість,

— написав Сергій Домашевський.

Він також додав, що ймовірно птах бродячий.

Орел-карлик — найменший орел у світі. Його вага 600-900 грамів. Птах занесений до Червоної книги України. Основними причинами скорочення чисельності орла-карлика називають зменшення площ старих лісів, незаконний відстріл і зменшення чисельності ховрахів як головного об’єкту живлення.