Киевлянин выбросил собаку с 10 этажа: что говорит семья подозреваемого

В Киеве мужчину подозревают в том, что он пьяным выбросил собаку из окна 10 этажа. Сейчас семья злоумышленника уже начала отрицать все обвинения. Однако правоохранители все же открыли уголовное производство.
Новые детали журналисты обнародовали 7 июня. Собаку звали Биллибонс.
Этот случай В Киеве мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки: животное не выжило
Новые детали этого дела
Журналистам удалось пообщаться с женой мужчины, которого подозревают в совершении преступления. Однако она лишь сказала имя животного, а также опровергла все обвинения. Мол, пес сам выпрыгнул из окна.
Когда пса повезли в ветклинику, мужчину отпустили. Поскольку до момента смерти животного не было оснований его удерживать.
Соседи и консьержка дома, где случилась трагедия, тоже пообщались со СМИ. По их мнению, это не был несчастный случай.
Чтобы довести дело до конца, студенты, которые везли собаку в ветклинику, попросили ветеринаров сделать вскрытие. Это должно показать больше деталей гибели животного.
Подробнее об этом инциденте
- Происшествие случилось вечером 5 июня.
- Это произошло на улице Генерала Геннадия Воробьева в Соломенском районе.
- Вероятно, во время конфликта в компании мужчина выбросил собаку из окна.
- После этого он отказывался отдать пса неравнодушным.
- Животное умерло по дороге в ветклинику.
Что грозит за такое преступление
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными. Если вину мужчины смогут доказать в суде, ему грозит до 8 лет тюрьмы.Обратите внимание! Из квартиры на третьем этаже в Житомире 2 июня выбросили собаку. Животное подобрали неравнодушные люди и передали ветеринарам. Однако спасти пса не удалось.