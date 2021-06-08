Киевлянин выбросил собаку с 10 этажа: что говорит семья подозреваемого

В Киеве мужчину подозревают в том, что он пьяным выбросил собаку из окна 10 этажа. Сейчас семья злоумышленника уже начала отрицать все обвинения. Однако правоохранители все же открыли уголовное производство.

Новые детали журналисты обнародовали 7 июня. Собаку звали Биллибонс.

Этот случай В Киеве мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки: животное не выжило

Новые детали этого дела

Журналистам удалось пообщаться с женой мужчины, которого подозревают в совершении преступления. Однако она лишь сказала имя животного, а также опровергла все обвинения. Мол, пес сам выпрыгнул из окна.

Когда пса повезли в ветклинику, мужчину отпустили. Поскольку до момента смерти животного не было оснований его удерживать.

Соседи и консьержка дома, где случилась трагедия, тоже пообщались со СМИ. По их мнению, это не был несчастный случай.

Чтобы довести дело до конца, студенты, которые везли собаку в ветклинику, попросили ветеринаров сделать вскрытие. Это должно показать больше деталей гибели животного.

Киевлянин, которого подозревают в убийстве своей собаки / Фото из фейсбука Алины Нестеровой

Подробнее об этом инциденте

Происшествие случилось вечером 5 июня.

Это произошло на улице Генерала Геннадия Воробьева в Соломенском районе.

Вероятно, во время конфликта в компании мужчина выбросил собаку из окна.

После этого он отказывался отдать пса неравнодушным.

Животное умерло по дороге в ветклинику.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными. Если вину мужчины смогут доказать в суде, ему грозит до 8 лет тюрьмы.