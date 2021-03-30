На Киевщине с разницей в 9 дней умерли супруги, которые воспитывали 13 детей. Их жизнь забрал коронавирус, с которым супруги боролись в реанимации.

29 марта полностью осиротели 5 общих детей пары, а также 8 усыновленных. Сейчас опеку над младшими в семье взяла старшая сестра с мужем.

Важно осталось 13 детей: в Киеве от COVID-19 умерли супружеская пара переселенцев – фото

Что известно о многодетной семье

Супруги Родиковы переехали в Киевскую область после того, как на Донбассе началась война. С тех пор им пришлось оставить родную Макеевку и основать дом семейного типа уже на Киевщине. Именно они покрестили одновременно девятерых из своих детей. Таинство проводил митрополит Епифаний и это было его первое крещение в статусе главы Православной церкви Украины.

Из-за осложнений от коронавируса их госпитализировали вместе в Васильковскую районную больницу. Владимир ушел из жизни 20 марта в возрасте 44 лет. А уже 29 марта на 45-м году жизни не стало его жены. Она умерла в реанимации столичной Александровской больницы.

Еще в прошлом году Диана и Владимир Родиковы отпраздновали серебряную свадьбу – 25 лет вместе.

Актуально! Прощание с Дианой Родиковой запланировано на вторник, 30 марта.

Супруги Родиковы много путешествовали / Фото свои.Сity