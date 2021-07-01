Ободранные стены и сбитая плитка: что оставили после себя чиновники в Конча-Заспе

В мае 2021 президент Зеленский анонсировал полный аудит жителей государственных дач в Конче-Заспе и Пуще-Водице – чтобы определить, кто же там и на каких основаниях живет. А дальше выселить оттуда людей, которые на самом деле жить в тех дачах уже права не имеют.

Имения в Конча-Заспе могут затем отдать детям, научным или художественным проектам. Однако пока процесс аудита и выселения не происходит без проблем.

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Выселение бывших чиновников из Конча-Заспы проходит не гладко

Не все бывшие чиновники хотят уезжать из Конча-Заспы. А есть и те, которые выехали бы – но только при условии выплаты им значительной компенсации. Причем за эту компенсацию они будут судиться.

Взамен государство будет пытаться – также в суде – добиться обратного возмещения (убытков, что бывшие арендаторы нанесли недвижимости).

– добиться обратного возмещения (убытков, что бывшие арендаторы нанесли недвижимости). Ведь некоторые из выселенных бывших чиновников оставили после себя разбитые стены и ободранные обои.

На все это есть соответствующие заявления в полиции, но результатов за ними пока нет. Между тем кое-кто из выселенных подал на государство в суд – именно с требованием компенсации.

Кто хочет получить компенсацию за выселение

Глава Минздрава при Януковиче Раиса Богатырева претендует на 11 миллионов гривен.

Предпринимательница Ольга Залиско – на 3 миллиона.

Отстраненный судья Конституционного Суда Александр Тупицкий насобирал долгов, поэтому договор аренды с ним расторгнут еще осенью. Но и он требует компенсации.

Как и его коллега в КСУ Игорь Слиденко.

С кем судится государство

Руководство дач Кончи-Заспы тоже подало 2 иска – на недобросовестных арендаторов, которые ремонт не делали, а то, что было сделано до них, испортили.

Первый – бывший начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба. Он арендовал в Конча-Заспе дом в 500 "квадратов" за примерно 250 тысяч гривен в месяц. 7 миллионов гривен он якобы вложил в территорию. Когда власть попросила Бурбу уйти – он ушел. Но оставил после себя настоящий погром.

Поврежден бассейн, повреждены трубы, повреждена система видеонаблюдения, система телевидения и интернета, гараж, отвалена плитка, батареи также повреждены,

– рассказала исполняющая обязанностей заместителя директора дома отдыха Анна Онофрийчук.

Второй – сын судьи Конституционного Суда Александра Литвинова. Он оставил после себя сорванные обои и разбитую плитку в номере, который арендовал. Причиненные им убытки оценили в 320 тысяч гривен.

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