Пресс-секретарь Киевского метрополитена подвела итоги 2020 и назвала вещи, которые чаще всего забывали пассажиры в вагонах. Также были и довольно странные находки – как о таком можно забыть.

Вот странные вещи, которые забывали люди – газонокосилка, микроволновка, надувной матрас, гладильная доска. Но чаще всего в осенне-зимний период пассажиры теряют шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Об этом рассказала пресс-секретарь метрополитена Киева Наталья Макогон.

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Интересно, что все потерянные вещи попадают в бюро находок, которое расположено на станции "Нивки". Но за вещами возвращаются не все – только треть владельцев. Возможно не все знают, что существует такое бюро.

А вот и обещанный список вещей, которые потеряли в 2020 году.

Топ 5 находок:

самокат;

платье;

телефоны;

чемоданы;

детские рюкзаки.

Из ценного:

электронный фитнес-браслет;

электронная книга;

телефон;

ноутбук.

Кстати, бюро находок Киевского метрополитена работает ежедневно с 8 утра до 5 вечера, в пятницу с 8 утра до 15:45, суббота и воскресенье – выходной. Телефон для справок – (044) 238-43-13.

За хранение вещей предусмотрена оплата. Документы, которые нашли на станциях, передают в полицию, поэтому в случае их потери надо обращаться в полицию.