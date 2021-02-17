Вставная челюсть и ключи от BMW: что забывали в общественном транспорте Киева
"Киевпастранс" рассказал о находках года / 24 канал
Один черный носок, рыжая собака, вставная челюсть. "Киевпастранс" опубликовал список вещей, которые забывали в общественном транспорте в прошлом году.
Источник:"Киевпастранс"
Чаще всего пассажиры забывали ключи, одежду и документы, однако были и необычные находки.
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Что забывали в общественном транспорте Киева
- вставные челюсти
- обручальные кольца
- пустой пакет из супермаркета
- ключи от BMW
- один черный носок
- рыжую собаку
- чипсы и попкорн
- 5 кабачков
Это те вещи, за которыми вернулись их владельцы. В целом в 2020 году пассажиры почти 1300 раз обращались в контакт-центр КП "Киевпастранс" по поводу утраченных вещей в салонах общественного коммунального транспорта.
Киевский метрополитен ранее также опубликовал свой список находок – среди них была газонокосилка и гладильная доска.
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