Один черный носок, рыжая собака, вставная челюсть. "Киевпастранс" опубликовал список вещей, которые забывали в общественном транспорте в прошлом году.

Чаще всего пассажиры забывали ключи, одежду и документы, однако были и необычные находки.

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Что забывали в общественном транспорте Киева

вставные челюсти

обручальные кольца

пустой пакет из супермаркета

ключи от BMW

один черный носок

рыжую собаку

чипсы и попкорн

5 кабачков

Это те вещи, за которыми вернулись их владельцы. В целом в 2020 году пассажиры почти 1300 раз обращались в контакт-центр КП "Киевпастранс" по поводу утраченных вещей в салонах общественного коммунального транспорта.

В предприятии напомнили: "Если вы забыли вещи в салоне нашего транспорта, обращайтесь в контакт-центр по номерам 0445283011 и 0956780579, или пишите нам в Facebook. Будем искать".

Киевский метрополитен ранее также опубликовал свой список находок – среди них была газонокосилка и гладильная доска.