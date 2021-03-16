Чтобы не было второго Буковеля: Кличко просит Кабмин усилить карантинные ограничения в Киеве
В Киеве за последние 2 недели почти вдвое увеличилось количество больных коронавирусом. Столица остается пока в оранжевой зоне, однако Кличко просит правительство усилить ограничения.
Источник:Виталий Кличко
Об этом мэр заявил во время срочного онлайн-брифинга. Он боится, чтобы Киев не повторил судьбу Буковеля, ведь в столицу приедет большое количество футбольных болельщиков.
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Кличко подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Киеве угрожающая.
За последние полторы недели количество больных коронавирусом и госпитализированных увеличилось почти вдвое. За минувшие сутки обнаружили 999 новых случаев. И динамика распространения болезни,– угрожающая,
– объяснил мэр.
Также он сообщил, что будет обращаться к правительству относительно расширения перечня противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне.
Кличко просит правительство усилить карантинные ограничения
Мэр обратился в соответствующие органы – МВД, Минздрав, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбу и попросил их усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мер.
Речь идет о проведении массовых собраний, а также:
- соблюдении масочного режима,
- работе торговых,
- развлекательных заведений,
- ресторанов и кафе,
- заполненности общественного транспорта,
- проведении спортивных соревнований.
Киев может повторить судьбу Буковеля
В столицу собираются приехать футбольные болельщики.
В четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей. – До 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем,
– подчеркнул Кличко.
Также мэр Киева подчеркнул, что столичная власть требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решения об установлении ограничительных мер. Поскольку с 17 февраля этого года города не имеют права усиливать карантинные ограничения на своих территориях.
Сайт 24 канала писал, что по убеждению главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, столице грозит новый локдаун.
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