В Киеве за последние 2 недели почти вдвое увеличилось количество больных коронавирусом. Столица остается пока в оранжевой зоне, однако Кличко просит правительство усилить ограничения.

Об этом мэр заявил во время срочного онлайн-брифинга. Он боится, чтобы Киев не повторил судьбу Буковеля, ведь в столицу приедет большое количество футбольных болельщиков.

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Кличко подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Киеве угрожающая.

За последние полторы недели количество больных коронавирусом и госпитализированных увеличилось почти вдвое. За минувшие сутки обнаружили 999 новых случаев. И динамика распространения болезни,– угрожающая,

– объяснил мэр.

Также он сообщил, что будет обращаться к правительству относительно расширения перечня противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне.

Кличко просит правительство усилить карантинные ограничения

Мэр обратился в соответствующие органы – МВД, Минздрав, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбу и попросил их усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мер.

Речь идет о проведении массовых собраний, а также:

соблюдении масочного режима,

работе торговых,

развлекательных заведений,

ресторанов и кафе,

заполненности общественного транспорта,

проведении спортивных соревнований.

Киев может повторить судьбу Буковеля

В столицу собираются приехать футбольные болельщики.

В четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей. – До 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем,

– подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева подчеркнул, что столичная власть требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решения об установлении ограничительных мер. Поскольку с 17 февраля этого года города не имеют права усиливать карантинные ограничения на своих территориях.

Сайт 24 канала писал, что по убеждению главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, столице грозит новый локдаун.